Gümbet ve Gümüşlük tesisleri için 100 Milyonluk protokol imzalandı Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum ilçesinde devam eden alt yapı çalışmalarına 100 milyon TL’lik yatırım ile Gümbet Atıksu arıtma tesisinin kapasitesi 3, Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi 4 katına çıkıyor.

Bodrum GümbetGümüşlük Atıksu Arıtma tesislerine yapılacak rehabilitasyon çalışmaları için imzalar Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve yüklenici firma tarafından atıldı. Yapılacak olan 100 Milyonluk yatırımla arıtma tesisleri uzun yıllar bu 2 mahalleye hizmet verecek.

Dev yatırımlar sürüyor

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum’a, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından önemli altyapı ve çevre yatırımları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Turgutreis kanalizasyon, Turgutreis Arıtma Tesisi, Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa devam eden İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik kanalizasyon ve arıtma tesisi yatırımlarından sonra GümbetGümüşlük projesini de Bodrum’a kazandırıyor. Toplam 650 Milyonluk altyapı yatırımı ile Bodrum’un en büyük sorunu çözülüyor.

2 tesis 200 bin kişilik nüfusa göre planlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, atılan imzalarla Bodrum Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma tesislerinin kapasitelerini arttırıyor. 2 arıtma tesisinin kapasite artışı KDV dahil 100 milyon liraya mal olacak.

Bodrum Gümbet’te bulunan atıksu arıtma tesisinin mevcut kapasitesi 9 bin 600 m3/gün’den 29 bin 900 m3/gün’e çıkartılıyor. 48 bin nüfusa hizmet veren mevcut tesis tamamlandığında 150 bin kişilik nüfusa hitap edecek.

Bodrum’un Gümüşlük Mahallesinde bulunan atıksu arıtma tesisinin kapasitesi ise 2 bin 500 m3/gün’den 9 bin 900 m3/gün’e çıkartılacak. 12 bin 500 kişiye göre hizmet veren tesis kapasite artışından sonra 50 bin kişilik nüfusa hitap edecek. Bodrum Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma tesislerinin kapasite artışlarının ardından 200 bin kişilik nüfusa hitap etmesi planlanıyor. İki arıtma tesisinde Ön Arıtma Sistem Üniteleri, Kaba Izgara Kanalı, Ön Arıtma dağıtım yapısı, Paket tip Ön Arıtma Ünitesi, Tambur Elek Kanalı, Havalandırma Havuzları ve Dağıtım yapısı, Blower binası rehabilitasyonu, MBR Sistemi, Saha borulama hatları ile bu işler ile tamamlayıcı olan Elektrik sistemleri ve SCADA sistemi bulunacak.

Başkan Gürün; “Bodrum tarihinin en büyük altyapı yatırımını başlattık”

Dünya’nın ve Türkiye’nin göz bebeği Bodrum’a tarihinin en büyük altyapı yatırımını başlattıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kısa zamanda alt ve üst yapıları tamamlanmış, daha modern, güçlü bir Bodrum’un misafirlerini karşılayacağını belirtti.

Başkan Gürün; “Muğla genelinde alt ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Planlanan, projelendirilen yatırımları ve en önemlisi de vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmet sözlerini yerine getiriyoruz. Muğla’mızın ve Türkiye’nin incisi Bodrum için altyapı hamlelerini ardı ardına hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bodrum tarihinin en büyük altyapı yatırımını başlattık. Sadece Bodrum’da 650 Milyon TL altyapı yatırımı yapıyoruz. Kanalizasyon ve altyapıdan yararlanan nüfus yüzde 46’dan yüzde 91’e çıkıyor. Bodrum ve diğer ilçelerimizde yerleşik nüfusa göre değil yazlık nüfusa göre yatırımlarımızı yapıyoruz. Pandemi nedeni ile vatandaşlarımız yazlıklarını dört mevsim kullanmakta, bu da kışlık nüfusumuzun artmasına neden oluyor. Tüm vatandaşlarımıza yazkış en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımız devam edecek. Tüm bu hizmetlerimiz tamamlandığında Muğla’mızın incisi Bodrum modern altyapısı, yenilenen yüzü ile vatandaşlarımızı karşılayacak” dedi.

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