TFF 3.Lig: Fethiyespor 3 - Ceyhanspor 0

Misli Com 3.lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Ceyhanspor’u 30 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

9. dakikada Berkay’ın kullandığı köşe atışı, Ceyhanspor ceza sahasını karıştırdı. Karambolde topa dokunan Anıl Gir, topu ağlarla buluşturdu, 10.

19. dakikada Fethiyespor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top, Aziz’in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşta kaleci Serkan topu kontrol etti.

24. dakikada Anıl Gir’in savunma arkasına attığı topu takip eden Yakup, çalımlarla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Emrah yerinde bir müdahale ile gole izin vermedi.

35. dakikada Anıl Gir sürüklediği atakta ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan müsait durumdaki Ali Han’ın şutunu Alparslan engelledi.

43. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Ali Han’ın önünde kaldı. Ceza sahası dışından sert ve düzgün vuran Ali Han vuruşunda topu köşeden filelerle buluştu, 20.

45+1. dakikada ani gelişen Fethiyespor atağında Yakup pasını Ali Han’a aktardı. Yaşanan karambolün ardından savunma tehlikeyi savuşturdu.

48. dakikada Ali Han’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada, Yakup istediği vuruşu yapamadı.

60. dakikada Ali Han sürüklediği atakta pasını Yakup’a aktardı. Yakup topun kontrolünü sağlayamayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

87. dakikada Ceza alanı içinde topla buluşan Fatih Somuncu topa gelişini sert vurdu, top kaleciyi de aşarak ağlarla buluştu. 30



Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Mehmet Türkmen xxx, Selim Şenöz xxx, Cemal Can Çakır xxx

Fethiyespor: Serkan xxx, Sabri xxx, Kutay xxx, (Dk. 77Cem x), Berkay xxx, Anıl Gir xxx, Cemal xxx, (Dk. 72 Fatih Somuncuxx), Yakup xxx, (Dk.77 Tahir xx), Serhat xxx, Mert xxx, Alihan xxx,(Dk. 65 Anıl Arıcıoğlu xx), Harullah xxx

Ceyhanspor: Emrah xx, Mustafa xx, Cengiz xx, (Dk. 88 Ramazan x), Selim xx, Okan xx, (Dk. 77Ahmet Can x), Aziz xx, (Dk. 67 Yunus x), Zekeriya xx, Alparslan xx, Fatih Yılmaz xx, (Dk. 67 Ahmet Arıx), Murat xx, Ahmet Şahbaz xx

Goller: Dk. 9 Anıl, Dk. 43Alihan,Dk. 59 Berkay, Dk. 87 Fatih Somuncu ( Fethiyespor )

Sarı Kartlar: Dk. 4 Mert, Dk. 45Cemal ( Fethiyespor)



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.