Fethiyespor - Ceyhanspor: 3-0

Afyonkarahisarlı emekli Harbi, tamir için getirilen İsviçre saatinden etkilenerek, kendi adıyla saat üretmeye başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE, (DHA)STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Selim Şenöz (xx), Cemal Can Çakır (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (xx) Serhat (xxx), Sabri (xx), Mert (xx), Hayrullah (xxx), Kutay (xx) (Dk. 77 Cem xx), Berkay (xx), Cemal (xx) (Dk. 72 Fatih xxx), Anıl Gir (xxx), Ali Han (xxx) (Dk. 65 Anıl Arıcıoğlu xx), Yakup (xx) (Dk. 77 Tahir xx)

CEYHANSPOR: Emrah (x) Mustafa (xx), Selim (x), Okan (x) (Dk. 77 Ahmet Genç x), Cengiz (x) (Dk. 88 Ramazan), Murat (x), Aziz (x) (Dk. 67 Yunus x), Zekeriya (x), Alparslan (xx), Fatih (x) (Dk. 67 Ahmet Arı xx), Ahmet Şahbaz (x)

GOLLER: Dk. 9 Anıl Gir, Dk. 43 Ali Han, Dk. 87 Fatih (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Mert, Cemal, Berkay (Fethiyespor)Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve hedefleyen Fethiyespor, evinde Play-Off yarışı veren Ceyhanspor'u 3-0 mağlup etti. Fethiyespor'un gollerini 9'uncu dakikada Anıl Gir, 43'üncü dakikada Alihan, 87'nci dakikada ise Fatih kaydetti. Bu sonuçla 2 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran ve evinde namağlup unvanını koruyan Fethiye ekibi 47 puana ulaşırken, Ceyhanspor 35 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-03-17 16:12:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.