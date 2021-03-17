Datça'da, yüz yüze eğitimde yeni dönem



Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 8 ve 12´nci sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle kronik rahatsızlıklar ve benzeri nedenlerle okula gidemeyen öğrenciler için yeni bir uygulama başlatıldı. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulamayla öğrenciler, kendilerine verilen ID numarası ile evlerinden derse canlı olarak bağlanıp, sınıftaki arkadaşlarıyla eş zamanlı ders yapıyor.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, okullarda yüz yüze eğitime başlanmasının ardından bazı öğrencilerin çeşitli nedenlerle derslere katılamadıklarını hatırlatıp, "Öğrencilerimizin, derslerinden geri kalmamaları için EBA'dan farklı olarak ilk kez yeni bir uygulama başlattık. Bu uygulama ile öğrenciler, kendilerine verilen ID numarası ile derse canlı olarak bağlanıp, sınıftaki arkadaşlarıyla eş zamanlı ders yapıyor, öğretmenlerinin yüz yüze eğitim esnasında kullandıkları ekranı onlar için açmasıyla, birebir dersin içerisinde yer alıyorlar. Öğretmenlerinin anlattıklarını ve arkadaşlarının sunumlarını dinleyip, izleyebiliyorlar" dedi.

Ders anında, anlayamadıkları konularda, öğretmenlerine soru sorabilen öğrencilerin, aynı zamanda öğretmenlerinden gelen sorulara da yanıt verebildiklerini ifade eden Aldal, "Uygulama öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından çok çabuk benimsendi. Böylelikle ders kayıpları önlenmiş oldu" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-03-17 20:07:39



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