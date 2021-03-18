Muğla'da Yaşlılar Haftası etkinliklerle kutlanacak

Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 1824 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası programı kapsamında bir hafta boyunca 12 etkinlik gerçekleştirilecek.



Korona virüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Fethiye Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü'nde Çanakkale Şehitlerini Anma, Kuranı Kerim ve Mevlidi Şerif Tilaveti okunması ile başlayacak. 19 Mart Cuma günü Muğla Valisi Orhan Tavlı, Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinleri ile bir araya gelecek. Fethiye'de ise aynı gün ağaç dikimi gerçekleştirilecek. Bir hafta sürecek programlar kapsamına Tavla ve Bocce Turnuvası, Müzikli Eğlence, Ula Göleti Gezisi, Yaşlı Yakınları İle Görüntülü Görüşme, Muğla Yöresel Günü, Aksaz Bando Takımı Gösterisi gibi etkinliler gerçekleştirilecek.



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