Kaymakam Aksoy’un “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” mesajı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Çanakkale Zaferinin 106. Yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında "Çanakkale Zaferi, mücadeleleri ile adlarını tarihe altın harflerle yazdıran şehitlerimizin yüreğimizde yaktığı ateşin adıdır. Bu ateş, her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz ve tükenmez gücümüze ebedi kaynak teşkil edecektir" dedi.



Kaymakam Aksoy mesajının devamında, "18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale geçilmez' diye yazılan bu destanla, vatan toprağı içinde kardeşliğin ve ulus olma bilincinin de tohumları atılmıştır. Dünya tarihini ve masa başında yapılan hesapları değiştiren bu zafer, aynı zamanda milli mücadelenin de ilk kıvılcımı olmuştur. Bugün bizlere düşen görev ise, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal topraklara aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere güvenle devretmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 106. yıl dönümünde, Anadolu'nun sonsuza kadar Türk vatanı olmasını sağlayan destansı zaferin kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz" sözlerine yer verdi.



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