Menteşe'de 2 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 aylık Toprak Arel Tahta isimli bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Orta Mahalle Hisar Sokakta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aylık Toprak Arel Tahta' nın annesi sabah uyandığında çocuğunun yüzünün mosmor olduğunu gördü. Aile, çocuğu hemen hastaneye götürdü. Hastanede minik bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 2 aylık bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldığı öğrenildi.



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