Fethiye Belediye Başkanı Karaca ve şoförü için açılan 'trafikte tartışma' davasının duruşması başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz 30 Ağustos’ta trafikte bir tatilciyle tartışan Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförü Barış Mete için "mala zarar verme, hakaret, ve tehdit" suçlaması ile açılan davanın duruşması başladı. Belediye Başkanı ve şoförü için 2 yıl 7’şer aydan 10’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.



Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki sanık Barış Mete, Başkan Karaca’nın avukatı Mustafa Barış Güler ile müşteki sanık Murat Çağlar Özbakır’ın avukatı Yaman İyiöz katıldı.

Özbakır’ın avukatı Yaman İyiöz, olayın yaşandığı gün Başkan Karaca’nın hayatın olağan akışına aykırı hareket ettiğini iddia etti.

Karaca’nın olayın ardından katıldığı yerel bir kanalda kendisine siyasi bir komplo kurulduğunu söylediğini belirten İyiöz, "Müvekkilim Özbakır’ın siyasetle hiçbir bağlantısı yok. Karaca, kendisinin trafikte tacize uğradığını söylüyor fakat görüntülerde tam tersi olaylar yaşanıyor" diye konuştu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yılı töreni dolayısıyla duruşmaya katılmadığı belirtilirken, mahkeme heyeti, zarar miktarlarının kesin olarak bildirilmesi için, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



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