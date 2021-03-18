Fethiyespor takipte

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FETHİYE, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 2 maç galibiyete hasret kalınca liderlikten inen, geçen haftayı da bay geçen Fethiyespor, evinde Ceyhanspor engelini aşarak zirve takibini sürdürdü. Bu sezon çıktığı 12 maçın 10'unu kazanıp 2 beraberlik aldığı evindeki müthiş performansıyla yarıştan kopmayan Fethiyespor, bitime 8 maç kala Belediye Kütahyaspor'un 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-03-18 13:46:33



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