Bodrumspor'da son dakika kabusu

BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hedefleyen Bodrumspor'a, 15 maçlık yenilmezlik serisiyle ikinci sıraya tırmandıktan sonra, son dakikalar kabus oldu. Geçen hafta evinde Sakaryaspor'a 90+3'üncü dakikada yediği golle 1-0 mağlup olup rakibine ikinciliği son anda kaptıran yeşil-beyazlılar, deplasmanda Karacabey Belediyespor'a da son saniye golüyle 2-1 yenildi.
Maçın 90'ıncı dakikasında topu ağlarında gören Bodrumspor 15 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üst üste 2'nci mağlubiyetini alarak Play-Off barajının dışında kaldı. Teknik Direktör Tahsin Tam, yeniden toparlanacaklarını söyledi. Tam, önlerinde 9 maç olduğunu belirterek, "Bu takım daha önce gücünü ve potansiyeli ortaya koydu. Yeniden çıkışa geçeceğiz. İyi sonuçlar alarak hak ettiğimiz yere geleceğiz" dedi. Bodrumspor, Sivas Belediyespor'a konuk olacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2021-03-19 11:25:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.