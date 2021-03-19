Bodrumspor'da son dakika kabusu

Sen de mi uşak!

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BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hedefleyen Bodrumspor'a, 15 maçlık yenilmezlik serisiyle ikinci sıraya tırmandıktan sonra, son dakikalar kabus oldu. Geçen hafta evinde Sakaryaspor'a 90+3'üncü dakikada yediği golle 1-0 mağlup olup rakibine ikinciliği son anda kaptıran yeşil-beyazlılar, deplasmanda Karacabey Belediyespor'a da son saniye golüyle 2-1 yenildi.

Maçın 90'ıncı dakikasında topu ağlarında gören Bodrumspor 15 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üst üste 2'nci mağlubiyetini alarak Play-Off barajının dışında kaldı. Teknik Direktör Tahsin Tam, yeniden toparlanacaklarını söyledi. Tam, önlerinde 9 maç olduğunu belirterek, "Bu takım daha önce gücünü ve potansiyeli ortaya koydu. Yeniden çıkışa geçeceğiz. İyi sonuçlar alarak hak ettiğimiz yere geleceğiz" dedi. Bodrumspor, Sivas Belediyespor'a konuk olacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-03-19 11:25:35



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