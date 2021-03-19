Vali Tavlı'dan Yaşlılar Haftası mesajı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 1824 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Vali Tavlı mesajında şu ifadeleri kullandı; "Toplumumuzun önemli bir bölümünü oluşturan ve yaşamları süresince edindikleri deneyimleri genç kuşaklara aktararak, yeni nesillerin ülkesine, milletine daha yararlı kişiler olarak yetişmelerine katkı sağlayan yaşlılarımızı saygıyla anmak ve onların sorunlarına yardımcı olmak amacıyla, 1824 Mart tarihleri “Yaşlılar Haftası” olarak kutlanmaktadır. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak devlet olarak öncelikli görevimizdir. Pandemi sürecinde de yaşlılarımızı korumak için aldığımız tedbirler onlara gösterdiğimiz hürmetin ve saygının en önemli göstergesidir. Bu dönemde değerli büyüklerimizin daha çok ilgiye ihtiyaçları olduğunu biliyor, onlara her türlü desteği sağlamaya, yaşamlarını sürdürmelerine ve beklentilerine uygun hizmetleri kaliteli ve etkin bir şekilde almalarına yönelik çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Medeniyetimizin mihmandarları, varlıkları ile bizlere güç veren, bilgi ve birikimleri ile geleceğimize ışık tutan kıymetli büyüklerimizin “Yaşlılar Haftasını” kutluyor, minnet ve şükran duygularımla, yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyorum"



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