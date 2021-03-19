Jandarmanın hayvan hassasiyeti Jandarma ekipleri ormanlık alanda ayağı kopuk vaziyette bulduğu Martı kuşunu Hayvan Hastanesine teslim etti.

Sen de mi uşak!

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Marmaris Çetibeli uygulama noktasında görevli Çetibeli Jandarma Karakol ekipleri tarafından ormanlık alanda bulunan ve bir ayağı kopuk Martı kuşu tedavi için Hayvan Hastanesine teslim edildi.

MarmarisÇetibeli Jandarma Karakol ekipleri önleyici kolluk devriyesi esnasında Çetibeli Mahallesi ormanlık alanda tek ayağı kopmuş vaziyette martı kuşu buldu. Martı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile koordine kurulduktan sonra tedavi için Gökova Hayvan Hastanesine teslim edildi.

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