Marmaris'te tantuniciye uyuşturucu gözaltısı



Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'karışık sarma bol acılı' şifresini kullanarak esrar sattığı belirlenen tantuni satışı yapan bir lokantanın işletmecisi müşteri görünümündeki polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi, Şüphelinin işyeri, ev ve motosikletinin bagajında ele geçirilen bir miktar esrar ve hintkenevirine el konuldu.Marmaris İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Armutalan mahallesindeki tantuni satışı yapan bir lokantada uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takip sonucunda tantuni dükkanını işletmecisi 39 yaşındaki Y.D.'nin 'Karışık sarma bol acılı' şifresini kullanarak esrar sattığı tespit edildi. Polis tarafından takip edildiğinden habersiz uyuşturucu satmaya devam eden Y.D.'nin lokantasına bugün öğle saatlerinde müşteri görünümündeki polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Y.D.'nın lokantası evi ve paket serviste kullanılan motosiklet bagajında birer içimli paketlenmiş toplam 1800 gram esrar, 3 hassas terazi, 115 gram kenevir tohumu, 3 gram tütünle karıştırılmış kubar esrar ele geçirildi. Y.D., gözaltına alındı. Y.D., polisteki ifadesinde susma hakkını kullandı. Polis, belediye yetkililerine mekânın ruhsatının iptali ve mühürlenmesi için resmi bildirimde bulundu. Şüpheli Y.D., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-03-19 14:29:14



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