Beyin ölümü gerçekleşen genç mühendisin organları umut oldu Muğla’nın Menteşe ilçesinde beyin kanaması sonrası yaşamını yitiren 31 yaşındaki jeoloji mühendisi, bağışladığı organları ile başka hayatları kurtardı

Menteşe ilçesinde, beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen 31 yaşındaki Jeoloji Mühendisi Mert Yorgun, bağışladığı organları ile organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.

Mert Yorgun 12 Mart tarihinde baş ağrısı nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yorgun'un, yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Genç mühendisin organlarını bağışladığı ortaya çıkarken, böbrekleri Muğla’da kaldı, diğer organları ise diğer illere gönderildi.

Yorgun, Yeni Şehir Mezarlığında düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Genç yaşta yaşamını yitiren Mert Yorgun’un bateri çaldığı ve dağcılık sporu ile uğraştığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.