Tantunili uyuşturucu servisi şüphelisi tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, tantuni işletmesine narkotik baskını sonucu piyasa değeri 35 bin lira olan 1800 gram esrar maddesi ele geçirilirken, uyuşturucuyu alıcılarına paket servis ile gönderdiği ve tantuni arasında esrar satışı yaptığı tespit edilen şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Grup Amirliği ekipleri bir süredir teknik ve fiziki takip altında yaptıkları çalışmalar sonucunda Armutalan Mahallesi’nde, bir tantuni dükkanında uyuşturucu madde satıldığına dair bilgi alarak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında 39 yaşındaki Y.D. gözaltına alındı. Tantuni dükkanında, şüpheli Y.D.'nin evinde ve paket servis için kullanılan motorlarda arama yapan polis toplamda 1800 gram, poşetlenmiş, tütünle karıştırılmış, satışa hazır paketler içinde esrar maddeleri, satış için kullanılan 3 adet hassas terazi ve 115 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Y.D. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında işlem yapılarak gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi. Y.D. burada çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu madde satmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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