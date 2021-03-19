Muğla Valiliği temizlik personeline hijyen eğitimi verildi

Sen de mi uşak!

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Muğla'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Muğla Valiliği hizmet binasında görevli temizlik personeline yönelik olarak genel temizlik ilkeleri, temizlik kuralları konusunda eğitim verildi.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığında görevli Doktor Deniz Mülayim tarafından verilen eğitimde, salgın hastalığa ilişkin genel bilgiler, hastalığın bulaşma yolları, hastalıktan korunma, işyeri hijyen tedbirleri, Covid19 ve gıda güvenliği, iş seyahati tedbirleri ve Covid19 aile eylem planı konuları personele anlatıldı.



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