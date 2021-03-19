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Muğla’da silahlı kavga: 2 yaralı İki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İHA

Muğla’da silahlı kavga: 2 yaralı İki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi Kurşunlu Meydanı'nda T.Ç. yönetimindeki minibüs seyir halindeyken bir grup tarafından durduruldu. Aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen iki grup arasında yaşanan arbedede iki el silahla yere ateş edildi. Arbedede T.Ç. silah kabzası ile başından darbe alırken, H.H. isimli şahıs da parmağından yaralandığı öğrenildi.
Olay sonrası olay yerine 112 ambulans ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili olarak A.A., N.A. ve U.Y. isimli şahısları gözaltına aldı. Emniyet Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde iki adet mermi bulurken, mermilerden birisinin yola döşeli ik parke taşı arasında olması dikkat çekti.
Kavga sırasında sokakta bulunan bir kadının, aşırı derecede korktuğu için bir işyerine sığındığı ve olay yerine gelen ambulansa alındığı öğrenildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü karakol ekipleri olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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