Kendi imkanlarıyla zeytinlik yollarını yaptırdı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi Muhtarı Mustafa Alkaya, kendi imkanlarıyla mahalle sakinleri tarafından kullanılan zeytinliklerin yolunu yaptırdı. Muhtar Alkaya’ya mahalleli de iş gücü olarak katkıda bulundu.

Milas’ın kırsal mahallelerinden Çomakdağ Kızılağaç Mahallesinde, Muhtar Mustafa Alkaya’nın maddi katkıları ile vatandaşların zeytinliklerine ulaşmasını sağlayan yolda bakım ve düzenleme yapıldı. Yaklaştık 5 bin TL’lik malzemenin alımını sağlayan Muhtar Alkaya’ya vatandaş ise iş gücü ile destek verdi. Mahalle halkına teşekkür eden Muhtar Alkaya “Eskiden muhtarların belli bir bütçesi geliri vardı. Bu imkanlar doğrultusunda mahallelere bazı yatırımlar yapılırdı. Artık hiçbir gelirimiz yok. Ama ben kendi bütçem el verdiği kadarıyla çalışma yapıyorum. Elimizden geldikçe taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz” dedi.

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