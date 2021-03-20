ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 76 - Tofaş 101

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Baketbol, sahasında konut ettiği Tofaş’a 76101 mağlup oldu.
Salon: Beşkaza
Hakemler: Yener Yılmaz xxx, Alper Özgök xxx, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu xxx
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Ledo x 11, Johnson x 18, Fırat Töz x , Erdem İlter x 2 , Abu x 14, Hasan Emir Gökalp x, Caner Ercan x 2, Mustafa Baştürk 7 x, Cook x 17, Sercan Ergin x , Atkıns xx 5
Başantrenör: Alkım Ay
Tofaş: Purcell xxx 10, Zubcıc xxx 22 , Berkan Durmaz xxx 20, Berk İbrahim Uğurlu xx 13 Chrıston xxx 15, Batın Tuna xxx 2, Alihan Demir xx 2, Bora Şatır x 1, Sımmons xx 14, Mert Konuk xxx 2, Phıllıp xx 4, Muhsin Yaşar xx 6
Başantrenör: Nenad Markovic
1. Periyot: 15 22 ( Tofaş lehine)
Devre: 32 42 ( Tofaş ketbol lehine)
3. Periyot: 5575 ( Tofaşlehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.