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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aspat projesi çevrecileri ayağa kaldırdı

İHA

Aspat projesi çevrecileri ayağa kaldırdı

Bodrum’da sahilden geçen yolun kapatıldığı Aspat Koyu’nda çevreciler bir araya geldi. Koyda yürütülen inşaat projesinin içerisinden sahile giren çevreciler, basın açıklaması yaptı.
Yapımına başlandığı günden bu yana tartışılan Aspat’daki Anthaven projesine tepki göstermek için çevreciler bugün Aspat’ta bir araya geldi. Akyarlar’a ulaşan sahil yolunun kapandığı bölgede toplanan yaklaşık 50 kişi, halkın sahillere ulaşılmasının engellenemeyeceğini ifade edip projenin içinden sahile indi. İçerisindeki su kanalları ile Venedik’e benzetilen Anthaven projesine tepkilerini dile getiren grup, basın açıklaması yaptı.
Açıklamayı okuyan Bodrum Çevre Platformu Sözcüsü Güney Şirin, şunları söyledi:
“Türkülere konu olmuş, tarihi ve doğal yapısıyla bin yıllardır yaşayan Aspat rantçı bir şirkete adeta teslim edilmiştir. İlgili tüm mevzuat ayaklar altına alınmış, yetkili kurum ve kişiler halkın ortak yaşam alanının yok edilmesini seyretmiştir. Tarihi liman olan dere ve Deniz özel yatların rahat hareket edebilmesi için iş makineleri ile yok edilmiştir. Tüm bunlar yaşanırken seyirci kalanlarda proje sahipleri kadar suç işlemişlerdir. Bizler cennet Bodrum’un tüm güzelliklerinin ranta kurban edilmesine seyirci kalmadık, kalmayacağız. Aspat koyu, diğer koylar ve plajlar halkın ortak alanlarıdır. Bu kanunlar ile de sabittir. Aspat koyunun halkın ortak kullanım alanı olarak kalması ve kamuya ait yeşil alanın park ve piknik alanı olarak düzenlenmesi için Bodrum belediyesini gereken tüm çalışmayı yapmaya çağırıyoruz. Bodrum’un doğal güzellikleri tehdit altında. Biz nereye yetişeceğimizi şaşırdık. Ama burada sorumluluk sahibi olan yetkili kurumlar, maalesef burada gerekli girişimlerde bulunmuyorlar. Burayla ilgili önce ÇED gerekli değildir üzerine yapılan çalışma, Mimarlar Odası’nın açtığı dava devam ederken inşaat da devam etti. Aslında açılan her dava sonuçlanmadan önce inşaatın da durması gerekir. Bunu durdurmayan yetkililer kanunla önünde suç işliyorlar. Diğer taraftan ÇED gerekli değildir kararı iptal edildi. Akabinde ÇED için başvuru yaptılar Mimarlar Odası yeniden dava açtı. Dava şu anda devam ediyor ama inşaat hala devam ediyor. Bizler en azından plajın denizin tahrip edilmemesi halkın buraları kullanabilmesi adına yetkilileri göreve çağırdık.” ifadelerini kullandı.
Çevreciler, basın açıklamasının ardından bölgeden ayrıldı.

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