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Büyükşehir Belediye Başkanları Muğla’da Buluştu Büyükşehir Belediye Başkanları Muğla’nın Bodrum ilçesinde ‘Pandemi, Turizm, Deprem’ konu başlıkları ile toplandı.

İHA

Büyükşehir Belediye Başkanları Muğla’da Buluştu Büyükşehir Belediye Başkanları Muğla’nın Bodrum ilçesinde ‘Pandemi, Turizm, Deprem’ konu başlıkları ile toplandı.

Türkiye nüfusunun yaklaşık 40 milyonuna hizmet veren Büyükşehir Belediye Başkanları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde Bodrum’da bir araya geldi.
Başkan Gürün; “Buluşmalarımızın amacı ortak akıl ve işbirliği çünkü sorunlarımız ortak”
Büyükşehir Belediye Başkanları Muğla buluşmasının açılış konuşmasını ev sahibi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün yaptı. İstanbul, İzmir, Adana’dan sonra dördüncü Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün seçimden sonra çıkarılan, değiştirilen yasalarla üvey evlat muamelesi görmelerine rağmen ortak akıl, işbirliği içinde vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını söyledi.
Başkan Gürün, “Büyükşehir başkanları buluşmamızı Muğla’mızda yapıyoruz. Muğla; herkesin çok yakından bildiği ilçeleri ile bir turizm kenti olarak bilinir. Yerleşik nüfusu 1 Milyon, yazlık nüfusu 5 milyona yaklaşan bir şehir. Bilinenin aksine sadece turizm değil aynı zamanda tarım kenti. Nüfusunun yüzde 55’i kırsalda yaşayan, bereketli topraklara, başat ürünlere sahip bir şehir. Toprağımıza, yerli tohumumuza sahip çıkıyoruz, köylümüzü, kooperatiflerimizi destekliyoruz. Çünkü ülkemizin geleceğinin tarım olduğunu biliyoruz. Muğla birbirinden değerli ilçeleri ile sadece Muğlalılar ait olmayan özel bir şehir. 1480 km kıyı şeridi, doğal güzellikleri ve antik kentleri ile korunması gereken bir şehir. Belediyelerimiz kendilerine verilen yetkilerle şehirlerimizi koruyabilmeli. Oysa Ankara’da alınan imarla ilgili, madenle ilgili bir karar bizlerle paylaşılmıyor. İmar konusunda 4 kurum yetkili ve karar alabiliyorlar. Yetkilerin Büyükşehirlerde olup denetim mekanizması merkezi hükümet olmalı” dedi.
Özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra değiştirilen ve çıkarılan yasalarla hizmetlerin engellenmeye çalışıldığını ileri süren Başkan Gürün, “Oysa bizler oylarıyla görev başına geldiğimiz halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Ayrıştıran, ötekileştiren dil yerine sevgi, hoşgörü diline ihtiyacımız var. 11 Büyükşehir’e yapılan baskı bize değil hizmet ettiğimiz hemşehrilerimize yapılıyor. Kimseyle kavgamız yok. Bugün 11 Büyükşehir Başkanı buradayız. Toplantılarımızın amacı ortak akıl, işbirliği, dertleşme ve çözüm üretme, çünkü sorunlarımız ortak. 11 Büyükşehir, ülke nüfusumuzun yaklaşık 40 Milyon vatandaşının yaşadığı şehirler. Türkiye’nin lokomotifi, ekonomiyi ayakta tutan, ülkemizin sacayağı olan şehirler. Vatandaşlarımız ‘Gökdelen siyaseti’ yerini ‘gönül siyaseti’ istiyor. Bu toplantıların amacı bu, her eve nasıl girebiliriz, her vatandaşımıza nasıl ulaşabiliriz, her yüzde gülümseme, gönülde nasıl umut olabilirizi konuşuyoruz. Bugünkü toplantımızın konuları pandemi, turizm ve deprem. Pandemi ile ilgili çok değerli Prof. Dr. Kayıhan Pala, depremle ilgili çok değerli Prof.Dr.Naci Görür, turizmle ilgili yine çok değerli Osman Ayık bugün bizlerle. Çok değerli hocalarımıza bizlerle oldukları için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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