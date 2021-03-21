Fethiye potada kahroldu

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FETHİYE, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılında kümede kalma savaşı veren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Petkimspor deplasmanındaki galibiyetin ardından evinde Tofaş'a 101-76 yenilirken bitime 5 hafta kala kurtuluş şansını azalttı. 25 haftada 6 galibiyetle son sırada kalan Fethiye, kurtuluş hattındaki en yakın rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 galibiyet geride kaldı. Sezon başında 1 puanı silinen Galatasaray'dan ikili averajı iyi olan Fethiye temsilcisi, kalan 5 maçta rakiplerini yakalamaya çalışacak. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, kurtuluş savaşında kalan maçlarını Darüşşafaka (D), Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji (D), Büyükçekmece ve Afyon Belediyespor'la (D) oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-03-21 11:40:15



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