Polisin Dikkati Sayesinde Kurtuldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin dikkati sayesinde, kaza tehlikesi geçiren 2 yaşındaki kayıp kız çocuğu kurtarılarak ailesine ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Pazaryeri Mahallesi Şehit Hasan Küçükçoban Caddesi'nde trafik ekipleri devriye atarken, eski Tariş binası önünde yola koşan kız çocuğuna seyir halindeki motosikletin çarpmak üzere olduğunu fark ederek müdahalede bulundu. Çocuğun çarpılmasını engelleyen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada çocuğun kayıp olduğunu belirledi. Çevrede yapılan araştırmada aynı caddedeki bir evde yaşadığı, adının da Adal Eftal Ulutaş (2) olduğu belirlenen çocuk, ekiplerce ailesine teslim edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.