Milas'ta üretici kadınlardan önemli adım

Muğla'nın Milas ilçesinde ikinci kadın kooperatifinin kurulması için girişim başlatıldı. KİRMAN Kadın Girişimci Kooperatifi kurucu üyeleriyle bir araya gelen Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Ticaret Müdürü Gülşah Yalçınkaya ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Berna Sevinç yaptıkları konuşmalarda çalışmalarında destek sözü verdiler.



Halıcılık, Halı yünü imalatı ve aromatik bitkilerin işlenmesi alanlarında faaliyet gösterecek olan 'Milas Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurulum sürecini başlatan girişimci kadınlar Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde bilgi alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, Ticaret ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Sert, Muğla İl Ticaret Müdürü Gülşah Yalçınkaya ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Berna Sevinç girişimci kadınların başlattığı çalışmalarda sorun yaşamamaları adına yanlarında yer alarak bilgilerini ve düşüncelerini paylaştılar.



Muğla İl Ticaret Müdürü Gülşah Yalçınkaya, kurucu üyelere işin resmi boyutu hakkında bilgi aktararak, “Ülkemizde çeşitli kooperatifler var. Ve bunlar 3 farklı bakanlıklara bağlı olarak faaliyet göstere biliyor. Herkes işin farklı tarafına bakıyor. Ama bizim geçmişimizde kooperatifçilik tarihi daha eski. Ve Bakanlığımız özellikle kadınlarımıza bu çalışmalarda pozitif bir ayrımcılık yapıyor. Kalkınma ajanslarının da kooperatiflere ciddi destekleri oluyor. Bu süreçleri birlikte de takip edebiliriz. Bende mesai saati gözetmeksiniz herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani istediğiniz saatte bana ulaşabilirsiniz” dedi.



Kooperatifçiliğin ve kooperatif ortaklığının kolay bir şey olmadığına da değinen Yalçınkaya, “Çok zorlu yönlerine değil bu sorunların üstesinden nasıl gelebiliriz tarafına bakmalısınız. Başarılı birçok örnek var. Ama bu başarıların altında bir kooperatif mezarlığı da var. Şirket muamelesi görüyorsunuz. Biz kooperatifi kurduk her şey kendiliğinden ilerler diye bir şey yok. Mali konularda çok ciddi denetimler göreceksiniz. Özellikle yöneticileriniz zorlanacak. Ancak başarılı olduğunuzda çok önemli bir yol kat edebilirsiniz. Ulusal pazarda kendine yer edinen örnek kooperatifler var. Yani bu başarı size kalmış. Ortak olmayı başarmanız lazım. Yönetim kuruluna da seçilen arkadaşlarınız sabırlı ve özverili olması gerekiyor. Liderlik vasfı da taşıması lazım. Ekibinin de bunu bilerek hareket etmesi lazım. Herkes eşit haklara sahip, gönüllülük esastır. Ama yöneticilerin de yönetici olduğunu hissettirmesi lazım” diye konuştu.



"Milas'ta iki tane kadın kooperatifimiz olacak"



Kooperatiflerin desteklenmesi adına bakanlıklarca hibe desteklerinin verildiğini de hatırlatan Yalçınkaya, “Hibeler şuanda kapandı. Ama yenileri olacaktır. Bunları da iyi takip etmek gerekiyor. İnşallah birdahaki toplantınızda kooperatifiniz kurulmuş olur. Ben her zaman destek olmaya hazırım. Yapabileceğim her şeyle yanınızdayım. Muğla’da 5 kadın kooperatifimiz var. 5 kadın kooperatifimizin 5’i de birbirleri arasında güzel diyalog kurarak çalışmalarını yapıyorlar. Sizler de bunlara dahil olabilirsiniz. Birinin ürettiğini diğeri üretmiyor. Boşuna emek, maliyet ve zaman kaybı olmuyor böylelikle. Sizlerle birlikte Milas’ta iki tane kadın kooperatifimiz olmuş olacak” dedi.



"Etik değerlere sahip olması gerekiyor"



Yalçınkaya’nın ardından daha önce bir kooperatifte yapmış olduğu görev tecrübesini paylaşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Berna Sevinç, “Kooperatifçilik gerçekten çok zor bir iş. Yönetimdeki isimlerin ahlaki vasıflara ve etik değerlere sahip olması gerekiyor. Buralarda para alma gibi bir şey yok. Tamamen gönüllülük esasına göre görev alıyorsunuz. Ve sadece çalışan maaş alabiliyor. Ben üniversitede görev yapan bir hoca olarak her zaman yanınızdayım” ifadelerini kullandı.



Salondan ayrılmadan önce kadınların başlattığı çalışmayı takdir eden Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise, “Ben kadınların bu tarz çalışmalar için bir araya gelmelerini önemli buluyorum. Bu dönemde yapılması gereken ne varsa desteğimizi vermeye çalışacağız. Kolay bir iş, kolay bir yol değil. Umarım başarılı olursunuz. Buna da yürekten inanıyorum” dedi.



