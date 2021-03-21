Muğlaspor - Kozanspor: 1-2

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mikail Cihangir (xxx), Burak Gültek (xxx), Adnan Akbulut (xxx)

MUĞLASPOR: Barış Başkan (x) İbrahim (xx), Taner (x) (Dk. 81 Muhammet Mustafa x), Emre Okur (xx), Fatih (x), Burçin (x), Emre Yıldırım (xx), Muhammed Emel (xx) (Dk. 81 Emirhan x), Ömer Faruk (x) (Dk. 46 Berkant x), Barış Sungur (x) (Dk. 46 Erol xx), Osman (x) (Dk. 56 Volkan x)

KOZANSPOR: Engin (xxx) Oğuzhan (xxx) (Dk. 82 Canpolat), Özcan (xx) (Dk. 67 Yiğit Kadıoğlu xx), Muzaffer (xxx) (Dk. 82 Mehmet Ali), Mustafa Çiçekli (xxx), Sirac (xx), Erdal (xx) (Dk. 46 Yiğit Gümüş xx), Mustafa Çay (xx), İlkay (xxx), Ahmet (xxx), Hakan (xx)

GOLLER: Dk. 19 Ahmet, Dk. 51 Muzaffer (Kozanspor), Dk. 72 (Pen.) Emre Okur (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Mustafa Çiçekli, Muzaffer, Ahmet, Mustafa Çay, İlkay (Kozanspor)Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında son sıradan bir türlü kurtulamayıp her geçen hafta amatör kümeye yaklaşan Muğlaspor, evinde Kozanspor'a da 2-1 mağlup olarak kurtuluş şansını mucizelere bıraktı. Muğla Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin gollerini 19'uncu dakikada Ahmet ve 51'inci dakikada Muzaffer attı. Muğlaspor'un tek golü 72'inci dakikada penaltıdan Emre Okur'dan geldi. Muğlaspor bu sonuçla bitime 7 hafta kala 15 puanla kurtuluş hattının 13 puan gerisinde kaldı.19'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Sirac'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Ahmet´in ayak koyduğu top ağlarla buluştu: 0-1.

51'inci dakikada Kozanspor atağında çalımlarla ceza sahası giren Muzaffer düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2.

71'inci dakikada Kozansporlu Hakan ceza alanı içinde Emre Okur´u düşürdü. Maçın hakemi Mikail Cihangir tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını 72'inci dakikada kullanan Emre Okur, kaleci Engin´i ters köşeye yatırdı: 1-2.

Maç bu skorla bitti.DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-03-21 16:20:40



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