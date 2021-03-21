Bodrum'da koronavirüs denetimi



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)BODRUM'da, 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında polis ve jandarma ekiplerince koronavirüs tedbirleri denetimi yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 10 kişiye cezai işlem uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan Türkiye koronavirüs vaka oranı haritasına göre turuncu kategoride yüksek riskli grupta yer alan Muğla genelinde tedbir ve denetimler artırıldı. Bodrum ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler sahil bandında yürüyüş yaparak sıcak havanın keyfini çıkardı.

Hafta sonları yoğunluk yaşanan Turgutreis Mahallesi de en sessiz günlerinden birini yaşadı. Doğal güzellikleri ile gün batımı sahili, kısıtlama dolayısıyla farklı bir görüntü ve güzelliğe büründü. Mahallenin girişinde ve sahil kısmında jandarma ekipleri denetim yaptı. Sahil bandında denetimleri sürdüren jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden halka gerekli uyarılar yapılarak cezai işlem uygulandı. Bazı vatandaşlar ceza yememek için evinin yakın olduğunu kısa bir hava almak için çıktığını ifade etti. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 10 kişiye cezai işlem uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-03-21 19:02:07



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