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1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi

DHA

1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi


Selçuk AKBAŞ / MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı şüphelilerin tarihi eser satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen şüphelilerin içinde bulunduğu araç dün Milas'ın Boğaziçi Mahallesi´nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi. Kitabeyi 20 milyon dolara satmayı planladıkları belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ
2021-03-22 10:35:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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