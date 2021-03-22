Fethiyespor farkı eritiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE, (DHA) MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Kahta 02 Spor'u 2-1 mağlup eden Fethiyespor, zirveye bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Lider Belediye Kütahyaspor'un evinde Karaman Belediyespor'la 1-1 berabere kaldığı 27'nci haftayı zaferle kapatan lacivert-beyazlılar, zirveyle arasındaki puan farkını 6'dan 4'e düşürdü. Ligde 30'uncu haftada zirve için yarıştığı Kütahya ekibiyle evinde erken finale çıkacak Fethiyespor, şampiyonluk için rakibinin puan kaybını bekleyip seri galibiyetler almaya çalışacak. Muğla temsilcisi sezonu uzun süre lider götürdükten sonra koltuğunu kaptırmıştı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-03-22 12:12:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.