Marmaris Belediyesi’ne karekod okutarak girilebiliyor

Marmaris Belediyesi, pandemi uygulamalarında örnek bir çalışmaya daha imza attı. Belediye, veznelerin bulunduğu ek hizmet binası girişine HES kodu sorgulama cihazı yerleştirdi. Vatandaşlar karekod okutarak belediyeye girebiliyor.

İlk andan itibaren korona virüs önlemlerini çok sıkı biçimde uygulayan ve birçok ilki gerçekleştiren Marmaris Belediyesi, örnek bir çalışmaya daha imza attı. Pandeminin ilk dönemlerinde manuel ateş ölçümü yapıldı. Ardından belediye girişine termal kamera konuldu, sonrasında HES kodu sorgulaması başlatıldı. Güvenlik görevlileri belediyeye gelen vatandaşları telefonlardan HES kodu sorgulaması yaparak bina içine almaya başlamıştı. Özellikle vergi ödemeleri gibi yoğun dönemlerde yaşanan sıkıntının önüne geçebilmek için şimdi de belediye girişine HES kodu sorgulama cihazı yerleştirildi. Şimdilik merkezdeki Ek Hizmet Binası’na yerleştirilen cihaz kısa bir süre sonra İçmeler Ana Hizmet Binası’nda da kullanılmaya başlanacak.

Türkiye’de ilk kez gerçekleşen çalışmaya göre belediyeye gelen vatandaş Hayat Eve Sığar uygulamasıyla cihazı kullanabiliyor. Uygulamaya giriş yapan vatandaş cihaza HES kodunu karekod olarak okutuyor. Olumsuz bir sonuç çıkmaması halinde belediye binasına girerek işlerini hallediyor. Riskli bir durum varsa da belediye yetkilileri sağlık görevlilerine haber veriyor. Akıllı telefonu olmayan vatandaşların da kısa mesaj yoluyla HES kodu alması sağlanarak, görevlilerin telefonu üzerinden sorgulama yapılıyor.

Pandeminin ilk başından beri belediyede korona virüs önlemlerini çok sıkı bir şekilde uyguladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Maske, mesafe ve hijyen kurallarını tüm birimlerde en üst seviyeye çıkardık. İlk olarak belediyeye girişlerde ateş ölçümüne başladık. Güvenlik görevlilerimiz manuel olarak ateş ölçüyordu. Ardından termal kamera ile ateş ölçümü yaptık. HES kodu sorgulaması ile vatandaşları belediyeye almaya başladık. Son olarak da bu cihazla pratik ve en güvenli biçimde sorgulama gerçekleştirebiliyoruz” dedi. Şu ana kadar riskli kimseyle karşılaşılmadığını da sözlerine ekleyen Oktay, böyle bir durumda sağlık ekiplerine haber verileceğini ifade etti.



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