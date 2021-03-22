Datça'da anaokulu öğrencilerinden koronavirüs uyarısı



Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda anaokulu öğrencileri, herkesi koronavirüs tedbirlerine uymaya çağırdı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Haydi Hep Birlikte Muğla'yı Turuncudan Maviye Boyayalım-Okullarımızı Açık Tutalım" projesine, Datça'daki anaokulu öğrencilerinden de destek geldi. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 51 saniyelik videoda, minikler, herkesi koronavirüs tedbirlerine uymaya çağırdı.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'ının da yer aldığı videoda, okul bahçesi ile sınıflarda sosyal mesafeye uyarak oynayan öğrenciler, `Okulumda kalmak istiyorum´, 'Mesafeyi koruyun', 'Maske takmayı unutma", `Virüssüz bir dünya istiyorum´, `Muğla'yı turuncudan maviye boyayalım´, `Okul dört duvardan daha fazlasıdır´ dediler.

Hazırlanan video, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Datça'da daha önce ilkokul öğrencileri de ellerinde taşıdıkları, pankart ve dövizlerle dolaşıp koronavirüs tedbirleri konusunda herkesi duyarlı olmaya çağırmıştı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-03-22 12:35:03



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