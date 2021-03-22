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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

438 siteye erişim engeli

DHA

438 siteye erişim engeli


Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı'nca tespit edilen 438 yasa dışı internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca erişime kapatıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği'nce, yasadışı bahis, oltalama (phishing) ve müstehcen içerikli paylaşımların erişiminin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu yılın ilk 2 ayı içerisinde ABD, Taiwan ve Hollanda gibi ülkelerin üzerinden Türkçe yayın yapan 197 müstehcen, 226 yasadışı bahis, 15 oltalama (phishing) yöntemi ile zararlı içerik barındıran, 438 illegal internet sitesi tespit edildi. Belirlenen siteler, 5651 sayılı 'İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi' hakkında kanunun 8'inci maddesi gereğince, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordineli olarak erişime engellenmesi sağlandı.
'MİLLETİMİZİN EMRİNDEYİZ'
Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnternet de dahil olmak üzere her alanda ve ortamda başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin sağlanması ile kaçakçılıkla mücadele etmek için milletimizin emrinde kararlılıkla görevimize devam ediyoruz" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-03-22 14:08:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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