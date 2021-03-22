Marmaris’te içme suyu hattının 8 Bin metresi tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla’nın Marmaris ilçesinde 10 bin metrelik içme suyu hat yenileme çalışmalarının 8 bin metresi tamamlandı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris’te içme suyu hattının 8 Bin metresi tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla’nın Marmaris ilçesinde 10 bin metrelik içme suyu hat yenileme çalışmalarının 8 bin metresi tamamlandı.

İHA

Marmaris’te içme suyu hattının 8 Bin metresi tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla’nın Marmaris ilçesinde 10 bin metrelik içme suyu hat yenileme çalışmalarının 8 bin metresi tamamlandı.

Muğla’nın gözde turizm merkezlerinden birisi olan Marmaris’te Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde 10 bin metre uzunluğundaki içme suyu hatlarını yeniliyor. Marmaris ilçe merkezini besleyen hatlarda başlatılan 10 bin metre yenile çalışmasının 8 bin metresi tamamlandı. Armutalan, Hatipirimi ve Kemeraltı Mahallelerinin hatlarının tamamı bitirildi. Marmaris Belediyesi’nin yaptığı üst yapı çalışmalarıyla birlikte koordineli biçimde yapılan hat yenileme çalışmaları önümüzdeki süreçte farklı bölgelerde devam edecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak için yaptığımız çalışmalarımıza tüm ilimiz genelinde sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra kanalizasyon ve yağmur drenasyon hat çalışmalarımız da sürüyor. Marmaris İlçemizin merkezini oluşturan Armutalan, Hatipirimi ve Kemeraltı mahallelerindeki içme suyu hatlarının yenileme çalışmaları tamamlandı. Toplamda 10 bin metrelik içme suyu hattının yenileneceği çalışmanın 8 bin metresi bitirildi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanıp hatların vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orman Haftası Muğla'da etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Orman Haftası Muğla'da etkinliklerle kutlandı
Marmaris Belediyesi’nin ustaları kente estetik görünüm kazandırıyor
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi’nin ustaları kente estetik ...
438 siteye erişim engeli
YEREL HABERLER 438 siteye erişim engeli
Datça'da anaokulu öğrencilerinden koronavirüs uyarısı
YEREL HABERLER Datça'da anaokulu öğrencilerinden koronavirüs uyarısı
Survivor’a sakatlığı nedeniyle veda edince depresyona girdi Kendini yeni yeni toparlayan Emin Günenç Bodrum’da stres atıyor
YEREL HABERLER Survivor’a sakatlığı nedeniyle veda edince depresyona ...
Marmaris Belediyesi’ne karekod okutarak girilebiliyor
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi’ne karekod okutarak girilebiliyor
Fethiyespor farkı eritiyor
YEREL HABERLER Fethiyespor farkı eritiyor
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
Yatağan’da 180 yıllık zımpara ocağı bulundu Muğla’nın Yatağan ilçesinde 1838 yılında İngilizler tarafından işletilen ve çevredeki mermer işletmeleri tarafından tünel girişleri atıklarla doldurularak kapatılan 180 yıllık zımpara ocağı bulundu
YEREL HABERLER Yatağan’da 180 yıllık zımpara ocağı bulundu Muğla’nın ...
Kıyı deniz dibinden 2 saatte çıkan atık isyan ettirdi
YEREL HABERLER Kıyı deniz dibinden 2 saatte çıkan atık isyan ettirdi
Hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar etrafa saçıldı
YEREL HABERLER Hafriyat yüklü kamyon devrildi, molozlar etrafa ...
1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi
YEREL HABERLER 1700 yıllık İbranice kitabe ele geçirildi
Fethiye’de Hafriyat Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı
YEREL HABERLER Fethiye’de Hafriyat Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Yaralı
Şüpheli araçtan 1700 yıllık kitabe çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan 1700 yıllık kitabe çıktı
Beçin Kalesi’nin belgeseli çekiliyor Muğla Valiliği’nin himayesinde, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde sürdürülen 'Beçin Kalesi İşbirliği Protokolü' kapsamında Beçin Kalesi Belgeselinin çekimlerine başlandı.
YEREL HABERLER Beçin Kalesi’nin belgeseli çekiliyor Muğla ...
Bodrum'da koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Bodrum'da koronavirüs denetimi
Baba katili 16 yıl sonra Muğla'da yakalandı
YEREL HABERLER Baba katili 16 yıl sonra Muğla'da yakalandı
Beçin Kalesi belgesel çekimleri başladı Muğla’nın tarih ve kültürel değerlerinin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlaması amacıyla Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ‘Bir Tarih Hazinesi: Beçin Kalesi’ belgeseli çekimleri başladı.
YEREL HABERLER Beçin Kalesi belgesel çekimleri başladı Muğla’nın ...
CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Bodrum’da toplandı
YEREL HABERLER CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Bodrum’da ...
Menteşe Jandarması Down Sendromlular ile birlikte oldu 21 Mart Down Sendromlular farkındalık gününde Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Down Sendromlu bireyler ile birlikte oldu.
YEREL HABERLER Menteşe Jandarması Down Sendromlular ile birlikte ...
Muğlaspor - Kozanspor: 1-2
YEREL HABERLER Muğlaspor - Kozanspor: 1-2
Muğlaspor - Kozanspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Muğlaspor - Kozanspor (FOTOĞRAFLAR)
Müebbet Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı, Köyceğiz Polisinden Kaçamadı
YEREL HABERLER Müebbet Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı, Köyceğiz ...
Milas'ta üretici kadınlardan önemli adım
YEREL HABERLER Milas'ta üretici kadınlardan önemli adım