Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Toraman çiftçi evlerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Çöğmen Mahallesi'nde yaşayan Nuray Toraman (60) ve Hayrettin Toraman’dan (69) haber alamayan yakınları durumu jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çiftin yaşadığı eve giden sağlık ekipleri Toraman çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftçin sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Toraman çiftçinin kılınacak cenaze namazının ardından Çöğmen Merkez Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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