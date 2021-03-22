Muğlaspor'da Akbulut gitti



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Kozanspor'a da 2-1 mağlup olarak bitime 8 maç kala kurtuluş umutlarını iyice azaltan Muğlaspor'da teknik direktör Mehmet Akbulut'la yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı yönetim, Akbulut ve ekibinin sözleşmelerinin feshedildiğini açıklayıp bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi. Muğlaspor'da bu sezon daha önce teknik direktör olarak Egemen Urhan ve Tevfik Ata Tekin de görev yapmıştı.DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

2021-03-22 16:39:31



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