Çalınan traktör ormanlık alanda bulundu Köyceğiz ilçesinde bağ evinden çalınan traktör ormanlık alanda bulundu.

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesi kırsal Kavakarası Mahallesinde Ö.D. isimli vatandaşa ait traktör, tırpan makinesi, traktör arkasında bulunan çapa makinesi , jenaratör, spiral matkapv e hilti çalındı.

Ö.D.’nin jandarma ekiplerine başvurmasının ardından JASAT ekipleri çalışma başlattı. JASAT ekiplerinin çalışması sonucunda hırsızlık olayında çalınan malzemeler Zeytinalanı Mahallesi Mantıkburnu mevkiinde ormanlık arazi içerisinde bulundu.

JASAT ekipleri tarafından bulunan traktör ve diğer eşyalar sahibine teslim edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen S.Y. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

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