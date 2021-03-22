Fethiye’de çöp kamyonunda patlayan madde işçinin yüzünü yaktı

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde çöp kamyonunda patlayan madde, temizlik işçisinin yüzü yaktı.



Edinilen bilgiye göre, Fethiye Belediyesi’ne ait 48 GY 207 plakalı kamyonla çöp toplayan işçiler, Kesikkapı Mahallesi’ndeki bölüme geldi.

Kamyonun arkasından duman çıktığını gören işçiler, dumanın geldiği çöplere su tutmaya başladı. Kamyonun arkasında bir anda patlayan madde temizlik işçisi Mehmet K’nin yüzünü yaktı. Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince, ilk müdahalesi yapılan Mehmet K, Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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