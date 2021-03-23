Jandarma dinamik denetimlerini sürdürüyor Covid-19 salgını nedeniyle dinamik denetim faaliyetlerini sürdüren Muğla İl Jandarma ekipleri, denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen şahıslara idari yaptırım tutanağı tuttu.

Yüz bin kişiye göre vaka sayısının arttığı Muğla’da dinamik Covid19 salgını ile mücadele kapsamında denetim Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler dinamik denetimlerini sürdürüyor.

Temizlik, maske ve mesafe kuralları hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi ve salgın nedeniyle alınan kurallarına uymalarını amaçlayan denetimlerde Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı 274 ekip ve 893 personel denetimlere katılırken, İstihbarat, TEM, KOM, JASAT ve Asayiş Şube ekipleri denetimlerde yer aldı.

Denetimlerde 846 market, 235 berber, 111 kuaför ve güzellik merkezi, Bin 315 restoran ve lokanta, 148 pastane, 261 kafe, 728 diğer yeme içme yerleri, 246 kahvehane, çay bahçeleri, pazar yerleri, 425 konaklama tesisi 236 açık alan olmak üzere toplam 4 bin 834 işletme ve açık alan, 3 bin 217 araç ve 18 bin 629 kişi kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 122 şahıs hakkında 93 bin 284 TL idari yaptırım karar tutanağı tanzim edildi.

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