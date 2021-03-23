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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Oktay, “Amacımız kentin sorunlarına hızlı şekilde çözüm bulabilmek”

İHA

Başkan Oktay, “Amacımız kentin sorunlarına hızlı şekilde çözüm bulabilmek”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Umutkent Sitesi sakinleriyle bir araya gelerek, tüm olağanüstü şartlara rağmen hizmet noktasında büyük sorunlar yaşanmadığını söyledi. Başkan Oktay, “Bizim lafla işimiz yok. Sadece hizmet odaklıyız. Amacımız kentin sorunlarına hızlı şekilde çözüm bulabilmek. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde hizmetin en iyisini ulaştırmak için uğraşıyoruz” dedi.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Umutkent Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette site sakinleri sorunlarını ve taleplerini Başkan Oktay’a anlatma fırsatı buldu. Başkan Oktay’da 2 yıllık görev süresince yapılan çalışmaları ve projeleri anlattı.
Pandemi süreciyle ilgili uyarılarını tekrarlayan Başkan Oktay, “Marmaris ilk dönemde çok iyi bir sınav verdi. İlk ölüm vakasını bile biz Temmuz’da yaşadık. Ama şu son dönemde vaka sayısında ciddi bir artış var. İlk dönemdeki gibi duyarlı ve dikkatli olmalıyız. Hepimizin sağlığı için ve ekonomik sıkıntı yaşamamak adına bunu yapmamız gerekir” ifadesini kullandı.
“İmkanlar ölçüsünde çalışıyoruz”
2 yıllık süreçte yapılan çalışmaları da anlatan Oktay, “Bizim lafla, şahıslarla uğraşmakla işimiz yok. Biz sadece hizmet odaklıyız. Amacımız kentin sorunlarına hızlı şekilde çözüm bulabilmek. Biz sizlerin sorunlarına aciliyet durumlarına göre çözüm bulmaya çalışıyoruz. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde hizmetin en iyisini ulaştırmak için uğraşıyoruz. Program dahilinde her yere cevap vermeye çalışıyoruz” dedi.
“Her şeye rağmen iyi durumdayız”
“Seçimde dile getirdiğimiz her vaadi hayata geçirmeye çalışıyoruz” diyen Oktay sözlerini şöyle sürdürdü; “Yaşadığımız olağanüstü sürece rağmen söz verdiğimiz vaatlerin bir kısmını yerine getirdik, bir kısmını da yapmak için ilk adımları attık. Durgun denizde herkes kaptan önemli olan fırtınada gemiyi götürebilmek. Yaşadığımız bu olağanüstü süreci herkes kendi evinde değerlendirsin; bir sene önce böyle miydiniz? Belediyede aynı, eviniz gibi Tüm bunlara rağmen kent yönetiminde teslim aldığım yerden çok daha iyi durumdayız. Lütfen sizler de hizmetleri dikkate alın. Dedikodulara, söylenen laflara aldırmayın”

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