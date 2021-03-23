Muğla Büyükşehir Menteşe kreşi açılıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Emin Eller Gündüz Bakımevi’ Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde hizmete giriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2566 aylık çocukların kişisel bedensel gelişimlerini desteklemek adına 1488 metre kare alan üzerinde “Emin Eller Gündüz Bakımevini” hizmete sunuyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içinde faaliyete giren bakımevine başvurular devam ediyor.

100 çocuk kapasiteli Kreşe başvurular devam ediyor

Alanında uzman personel eşliğinde hizmet verecek olan kreşte 20’şer kişilik gruplardan oluşan 5 sınıf bulunurken çocukların gelişimi için zaman geçirebileceği farklı alanlar oluşturuldu. Kreşte çocukların uyumak istediklerinde rahatlıkla uyuyabilecekleri uyku odaları, açık havada oynayabileceği bahçe, kış aylarında yağmurlu ve soğuk günlerde de rahatlıkla oynayabileceği kış bahçeleri oluşturuldu. Ayrıca çocukların yemeklerini yemeleri için özel dizaynedilen mutfakta kreşin içinde yer alıyor. Gündüz Bakımevinde, sınıflar yaş gruplarına göre ayrılırken, çocuklar ile ilgilenmek için 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 5 grup sorumlusu, 5 çocuk bakıcısı, 1 aşçı ve 1 temizlik görevlisi bulunuyor.

Çocukların gelişimi için farklı dallarda eğitimler verilecek

Çocukların gelişimi için birçok farklı eğitim dalı bulunan “Emin Eller Gündüz Bakımevinde” İngilizce, drama, resim ve satranç eğitimlerinin yanı sıra toprakla iç içe büyümesi için de Cevizlik Bahçesinde çeşitli bahçe aktiviteleri bulunmaktadır. Ailelerin talep etmeleri halinde, psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmeti de alanında uzman personel tarafından verilecektir.

Ayrıca devam eden Covid19 tedbirleri doğrultusunda gündüz bakımevimizde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun, girişte HES kodu sorgulanarak ateş ölçümü düzenli yapılacaktır. Ayrıca bakanlığın belirlediği kurallara göre de gerekli önlemler alınmış olup Gündüz Bakımevinde içerisinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

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