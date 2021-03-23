Bodrum'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda yer kalmadı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece yarısı aniden bastıran çamur yağmuru tüm ilçeyi çamura buladı. Sabah işe araçlarıyla giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Araçlarını oto yıkamacılara ve akaryakıt istasyonlarının oto yıkama makinelerine sokmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Bodrum’da gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle birlikte çamur yağdı. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar otomobillerinin çamurla kaplandığını görünce şaşkına döndü. Arabaları çamurla kaplanan bazı vatandaşlar ise soluğu yıkama istasyonlarında aldı. Oto yıkamacılarda ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. İlçenin tamamı ise çamurla kaplandı.

Oto yıkama da çalışan Özgür Beyaztaş çok fazla yoğunluk olduğunu ifade ederek, “Sabah kalktığımızda tüm arabalar çamur içerisinde gördük. Hızlı bir şekilde arabaları yıkamaya çalışıyoruz” dedi.

Oto yıkama personeli Elçin Çıldırmaz ise çamur yağmurunu beklediklerini söyleyerek, “2 gündür bekliyorduk bu yağmuru. Toz bulutları üzerimizdeydi. Dün gece çamur yağdı ve şu anda yoğunluk var. Arabaları hızlı bir şeklide yıkamaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

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