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İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

DHA

İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti


Cavit AKGÜN / MUĞLA,( DHA) Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de memur olan Ercan Çetintaş (36), yolda bulduğu 14 bin 900 lirayı sahibine teslim etti. Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görevli memur Ercan Çetintaş (36), mesai bitiminin ardından yolda yürürken Muslihittin Mahallesi Cemal Karamuğla Sokak'ta bir cüzdan buldu. Çetintaş içerisinde 14 bin 900 lira olduğu belirlenen cüzdanı, sahibinin bulunması için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne getirdi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu, paranın sahibinin dershane çalışanı Seda Göncü (33) olduğu belirlendi. Polis merkezine davet edilen Çetintaş, emniyet yetkililerinin huzurunda, Göncü'ye parasını teslim etti.Büfe işlettiklerini belirten Göncü, "Cüzdanda büfenin kredi kartı borcunu yatıracağım para vardı. Eğer bulunmasaydı benim için çok ciddi bir maddi kayıp  olacaktı. Duyarlılığından ve dürüstlüğünden dolayı Ercan beye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." dedi.Cüzdanı sahibinin bulunması için emniyete götürüp teslim ettiğini ifade eden Ercan Çetintaş ise, "Polis ekipleri sağ olsunlar paranın sahibini hemen buldular. Kendisine teslim ettik. Mutluyum. Türk milleti ve Müslüman bir halk olarak haram lokma bizim boğazımızdan geçmemeli. Başkalarının ihtiyacı olan paraları geri teslim etmeliyiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-03-23 15:17:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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