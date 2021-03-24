Doğa yürüyüşünde kaybolan 2 arkadaşı jandarma buldu

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe gittikleri ormanlık alanda kaybolan biri kız 2 arkadaş, jandarma ekiplerince bulunup, kurtarıldı.

S.C. ve A.Y. adlı arkadaşlar, gece yarısı, Karaağaç Mahallesi Cennet Koyu Mevki Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı. Ancak ikili, şiddetli yağmur yağan bölgede kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım isteyen arkadaşlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nin 2 saat süren arama çalışması sonunda bulundu. Kurtarılan arkadaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-03-24 11:05:32



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