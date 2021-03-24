Doğa yürüyüşünde kaybolan 2 kişiyi JAK timleri buldu

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktıkları tarihi Likya yolunda kaybolan 2 arkadaş, JAK ekiplerince bulunup kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece Karaağaç Mahallesi Cennet Koyu Mevki Likya Yolu arasında bulunan ormanlık arazide doğa yürüyüşüne çıkan S.C ve A.Y şiddetli yağmur yağan ormanlık bölgede kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım isteyen arkadaşlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nin 2 saat süren arama çalışması sonunda bulundu. Kurtarılan arkadaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.