Muğla’nın içme suyu hatları yenileniyor Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’nın, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas, Yatağan ve Menteşe ilçesinde eskiyen ve arıza yapan içme suyu hatlarını yeniliyor.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde içme suyu hat yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas, Yatağan ve Menteşe ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum’da Mumcular Karaova, Yatağan’da Madenler, Yeni Mahalle, Marmaris’te Atatürk, Armutalan, Hatipirimi, Kemeraltı, Milas’ta Beçin, Ekizköy, Kayabükü, Ortaca’da Güzelyurt, Fevziye, Mergenli, Gökbel, Kemaliye, Eskiköy ve Dereköy, Teperası, Okçular mahallerinde içme suyu hatlarını yeniledi.

Büyükşehir ekipleri Bodrum Karabağ, Bitez, Fethiye Karaçulha, İnlice, Seydikemer Ceylan, Dalaman Söğütlüyurt mahallerinde yeni hat yapımı ve mevcut hatların yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “13 ilçemizde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarının yenileme çalışmaları devam ediyor. Kayıp kaçakların engellenmesi ve vatandaşların sağlıklı bir kullanım sağlaması çalışmalarımız devam edecek” denildi.

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