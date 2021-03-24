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Son anda ezilmekten kurtuldu Yük boşaltırken, canından oluyordu Saniyelerle ölümden döndü

İHA

Son anda ezilmekten kurtuldu Yük boşaltırken, canından oluyordu Saniyelerle ölümden döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kişi, meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Konacık Mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde ana yola çıkan bir otomobil ile Turgureis istikametinden Bodrum istikametine ana yolda ilerleyen başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ana yoldan çıkan otomobil yan yolda yük boşaltan bir kargo kamyonuna doğru savrulmaya başladı. Dükkanlara doğru sürüklenen otomobil kargo kamyonuna çarparak durabildi. O esnada yük boşaltan Orhan Karaçelik ise kazayı ucuz atlattı. Otomobilin üzerine doğru geldiğini gören Karaçelik saniyelerle otomobil ile kamyonun arasında ezilmekten kurtuldu. 2 araçta maddi hasar oluşurken, olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kargo şirketinde çalıştığını belirten 50 yaşındaki Orhan Karaçelik, “Bir anda bir ses duydum, bir baktım araç üstüme doğru geliyor saniyelerle kamyon ile araç arasında kalmaktan kurtuldum. Hızlıca kendimi yolun kenarına attım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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