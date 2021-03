Başkan Gürün’den yaşlılara moral Ziyareti z Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyelerinden Osman Köse ve Sevgi Köse çiftini evinde ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, COVID19 salgınında risk grubunda yer alan ve bu süreci evlerinde geçiren 65 yaş üstü vatandaşları “1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda yalnız bırakmadı.

1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe ilçesinde yaşayan ve Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyesi olan Osman Köse ve Sevgi Köse çiftini evinde ziyaret etti. Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan ziyarette Başkan Gürün, yaşlılar için özel olarak hazırlanan ve kese içerisinde bulunan doğal sabun ve kolonyayı hediye etti.

Başkan Gürün; “Pandeminin karantina süresinden en fazla etkilenen 65 yaş ve üstü hemşehrilerimiz oldu”

Yaşlarının en olgun çağındaki, tecrübeleri ve birikimleri ile her zaman yol gösteren koca çınarların 1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda ve her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün pandemi sürecinin karantina sürecinden de en fazla etkilenen kesimin 65 yaş ve üstü olduğunu belirtti.

Başkan Gürün; “2020 Mart ayından beri ülkemizde görülen ve ne yazık ki son günlerde yine artışa geçen pandeminin karantina süresinden en fazla 65 yaş üstü vatandaşlarımız etkilendi. Onları korumak için alınan bu kararla belirli saatlerde dışarı çıkabildiler ama zamanın büyük bölümünü evlerinde geçirmek zorunda kaldılar. Onları korumak için alınan bu kararın gerekli yürüyüşleri, sağlık kontrollerini yaptırabilmeleri için biraz daha esnetilmesinde yarar olduğunu düşünüyor, bu süreçte sabırla ve fedakarca evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Evlatları, torunları için büyükler yol gösteren, hayat tecrübeleri onlara rehber olandır. Koca bir çınar düşünün gölgesinde nice insanları ağırlar ve onları heybeti ile korur. Sadece 1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda değil her gün onlar bizim baş tacımız ve kıymetlilerimizdir. Yaşlarının en olgun çağındaki hemşehrilerimizin 1824 Mart Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve güzel günler diliyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.