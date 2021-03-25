Yolcunun yastığından uyuşturucu çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Marmaris İlçesi Çetibeli kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir yolcunun yastığının içinden uyuşturucu çıktı.

Marmaris Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği Çimen ile arama yapıldı. Araçta bulunan M.B. isimli şahsın oturduğu alanda köpeğin tepki vermesi üzerine şahsa ait yastık içerisinde poşete sarılı vasiyette 250 gram kubar esrar ile 30 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.B. isimli şahıs gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.