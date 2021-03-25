YK Enerji’den 3 yılda 1 milyon ağaç Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından 2020 yılı içerisinde Amasya, Sivas ve Bingöl’de toplam 370 hektarlık alanda 305 bin adet fidan dikimi yapıldı.

Çevreye duyarlı madencilik faaliyetlerini destekleyenYeniköş Kemerköy Enerji Üretim A,Ş, bu amaçla Türkiye’nin değişik bölgelerinde 2020 yılı içinde toplam 370 hektarlık alanda 305 bin gidan dikimi gerçekleştirdi.

YK Enerji Çevre Müdürü Banu Göle “18 Aralık 2019’da Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan Ağaçlandırma İşbirliği protokolü kapsamında şirketimiz, 3 yılda (2020, 2021 ve 2022 yılları boyunca) toplam 1 milyon fidan dikimi yapmayı taahhüt etti. Bu sebeple 3 yılda toplamda 6.1 Milyon TL ödeme yükümlülüğü altına girdi. YK Enerji olarak bize OGM tarafından ulaştırılan bilgilere göre, 2020 yılında kurumumuz adına Amasya’da 120 hektarlık alanda 125 bin adet fidan dikimi, Sivas ilinde 110 hektarlık alanda 110 bin adet fidan dikimi ve Bingöl ilinde 70 hektarlık alanda 70 bin fidan dikimi olmak üzere toplamda 370 hektarlık alanda 305 bin fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında, bu rakamlara ilave olarak 2020 yılı içerisinde Kömür Üreticileri Derneği (Kömürder) üzerinden 100 bin adet ve Orman Bakanlığının düzenlediği Geleceğe Nefes etkinliği kapsamında Bin adet olmak üzere toplamda 406 bin fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Son 10 yılda 66 bin hektar ormanlık alanın ülkemizde yangınlar nedeniyle kaybedildiği dikkate alınırsa, 3 yılda 1 milyon ağaç fidanının ülkemize YK Enerji tarafından kazandırılacak olmasının önemi daha net bir şekilde anlaşılmaktadır” dedi.

Çevreye duyarlı madenciliki faaliyetlerini yürütmek için çalıştıklarını belirten Göle, “Ülkemizde, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın politikaları ve çıkarttıkları mevzuatlar da çevre dostu işletmecilik esasına dayandırılmış, yöre halkına sosyo ekonomik açıdan katma değer sağlayan madencilik ilkelerini destekler nitelikte planlanmış durumdadır. Bu kapsamda, IC Holding ve Limak Holding Yatırım Ortaklığında işletilmekte olan Yeniköy Kemerköy Termik Santrallerinin “Çevreye duyarlı madencilik mümkün” iddiasını desteklemek amacıyla faaliyetlerini planlıyor”

Madenlerin yerli kaynakların kullanımı nedeniyle ülke kalkınmasındaki yeri ve ekonomiye yaptığı katkıların hiçbir şekilde göz ardı edilemeyeceğini belirten Göle, “Madencilik ile ilgili işlemlerden vazgeçilmesi mümkün olmadığı için, ülkemizde madenlerin çıkartılmasında sosyal refahı destekleyen ve yöre halkı ile elbirliği içerisinde çalışan, çevreye duyarlı, mühendislik tasarımlarına dayandırılmış ve bilim ve teknoloji ilkelerini en iyi şekilde uygulayan, planlı işletmecilik anlayışının benimsenmesi şarttır” dedi.

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