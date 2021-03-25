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Datça'da 'Pandemi günlerinde sanat'

DHA

Datça'da 'Pandemi günlerinde sanat'


Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde restore edilen eski bir okul binasında hizmet veren, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde (UKKSA) `Pandemi Günlerinde Sanat´ temasıyla gerçekleştirilen ilk serginin konukları, Türk ressamlar oldu. UKKSA Sanat Yönetmeni Emine Özkarslıoğlu ise yıl içinde resim, heykel ve seramik çalışmalarından oluşan 40 ayrı etkinlik düzenleyeceklerini belirtti. 
Datça'nın kırsal Yaka Mahallesi'nde, İstanbullu bir grup sanatçı ve iş insanı tarafından 11 yıl önce imece usulüyle kurulan Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde, yıl boyu gerçekleştirilecek etkinliklerin ilkinde 16 Türk ressam bir araya geldi. `Pandemi Günlerinde Sanat´ temasıyla hazırlanan ve 10 gün sürmesi planlanan çalıştayda, birbirinden ilginç eserler ortaya çıktı.
UKKSA Sanat Yönetmeni Emine Özkarslıoğlu, pandemi nedeniyle düşük yoğunluklu bir etkinlik programı hazırlandığını söyledi. Akademinin bu yıl 11´inci kuruluş yıldönümünün kutlandığını belirten Özkarslıoğlu, "Küresel bir sorun olan pandemi, sanatı da derinden etkiledi. Doğası çok güzel bir yerde kurulan akademide, etkinliklerimizi sürdürdüğümüz için şanslıyız" dedi.
SANATÇILAR PANDEMİYİ ANLATACAK
Koronavirüsle mücadele için alınan önlemelere uyarak etkinliklerini gerçekleştirdiklerini  hatırlatan Özkarslıoğlu, "Bu yıl, birbirinden değerli 16 ressamın katılımıyla ilk çalıştayımızı yapıyoruz. Pandeminin sanat üzerine etkilerini, sanatçılar kendi eserlerinde kendi yorumları ile sanatseverlere aktardı. Bu yıl resim, heykel ve seramik çalıştayları başta olmak üzere 40 ayrı etkinlik yapılacak. 'Ağaca saygı' teması ile yıl içinde düzenleyeceğimiz mozaik sempozyumunda 21 mozaik sanatçısıyla bir araya geleceğiz" diyerek bilgi verdi.
'BURADA KENDİMİZİ BULDUK'
UKKSA'daki çalıştayın katılımcılarından ressam Yaşar Çallı, "Büyük kentlerde insanca yaşanacak ortam kalmadı. Böyle bir coğrafyada UKKSA'yı kuranlara ve yönetim kurulu başkanı Nevzat Metin ile sanat yönetmeni Emine Özkarslıoğlu'na teşekkür ediyorum. Burada kendimizi bulduk. Büyük bir zevkle eserlerimizi üretiyoruz. Sevgi ve doğanın samimi atmosferi var. Sanatçıları sevgiyle şefkatle kucaklayan güzel bir ortamdayız. İnsan, hiç durmadan bir şeyler üretmek istiyor. Hepimiz kısa süre içerisinde koca koca tuvalleri boyadık, onlarca esere imza attık" dedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2021-03-25 12:08:39

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