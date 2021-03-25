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Bodrumspor geri döndü

DHA

Bodrumspor geri döndü


BODRUM, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Sivas Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor'un 3 maçlık 3 puan özlemi sona erdi. 
Ligde düşme hattından çıkışa geçerek 15 haftalık yenilmezlik serisi yakalayıp ikinci sıraya kadar yükselen, ardından Sakaryaspor ve Karacabey Belediyespor önünde gelen son dakika mağlubiyetleriyle yara alan yeşil-beyazlılar, Sivas'tan zaferle dönerek moral buldu. Bodrumspor bu galibiyetle altıncı sıradan averajla yedinciliğe gerilemesine rağmen ilk 5'le arasındaki 1 puanlık farkı korudu. Ozan Sol, attığı 2 golle 26 gole ulaşarak krallık yarışında zirvedeki yerini perçinledi. Bodrumspor, 1 Nisan'da 1 puan üzerinde yer alan 53 puanlı beşinci sıradaki Kırşehir Belediyespor'u konuk edecek.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum
2021-03-25 12:57:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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